Администрация «ВКонтакте» проверит сбор средств на собак из Колюпаново

Администрация социальной сети «ВКонтакте» проверит сбор средств на собак, которые ранее жили при монастыре в селе Колюпаново под Алексином Тульской области.



Об этом рассказали местные зоозащитники.

До 25 апреля волонтёры, собиравшие средства на собак, должны подготовить полный финансовый отчёт по всем животным.

Напомним, в Колюпаново более десяти лет к стенам Свято-Казанского женского монастыря и действующего там храма подкидывали бездомных собак и кошек. Ухаживать за ними приходилось местной настоятельнице, которая сейчас в возрасте и больна.

Местный священник Андрей Дёмин принял решение закрыть неофициальный питомник. В марте часть животных, с его слов, раздали людям, часть распустили. Позже собак стали находить в окрестных полях, в том числе были обнаружены несколько трупов животных. Сам монастырь сейчас закрыт в связи с коронавирусом.

Волонтёры написали заявление в полицию, которая пришла к выводу, что в отношении собак не совершалось противоправных действий — они «разбежались в неизвестном направлении по причине того, что вольеры не были заперты».

На передержку найденных собак в соцсети был объявлен сбор средств. Сейчас администрация «ВКонтакте» попросила помесячно отчитаться для жертвователей о всех поступлениях и тратах, с приложением документов. В противном случае сборы остановят, а страницы заблокируют.