В тульской больнице скончались две пациентки с подозрением на коронавирус

18 апреля в Тульской областной клинической больнице скончались две женщины с подозрением на коронавирус.



Это 70-летняя жительница Москвы и 68-летняя жительница Донского. Обе пациентки поздно поступили в больницу, так как практиковали самолечение. Первый анализ на коронавирус у них показал положительный результат. Причина смерти — двусторонняя пневмония.

18 апреля в Тульской области выявлено 30 новых случаев заболевания коронавирусом. Это жители Тулы, Ефремова, Новомосковска, Белёвского, Венёвского, Кимовского, Киреевского, Плавского, Тёпло-Огарёвского, Узловского и Щёкинского районов. Девять человек работают в Московской области, а остальные — контактировали с заболевшими.

Из больниц Тулы и Новомосковска после получения повторных отрицательных анализов выписаны четверо жителей Тулы и Узловой. Ещё десять выздоровевших жителей Тулы, Алексина и Щёкинского районов проходили лечение на дому.