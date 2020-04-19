В Тульской области продлили режим повышенной готовности

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин 18 апреля внёс изменения в Указ №12 о дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории региона.



До 26 апреля в Тульской области ограничена работа организаций общественного питания, торгово-развлекательных центров, строительных магазинов, пунктов самовывоза, нестационарных торговых объектов.

Предприятия розничной торговли могут работать только с использованием курьерской доставки, в том числе цветов и строительных материалов.

До 30 апреля продлён режим обязательной самоизоляции для граждан старше 65 лет.

Граждане, прибывающие в Тульскую область из других регионов, должны сообщить о своём прибытии и месте пребывания на горячую линию 8-800-200-71-02.









