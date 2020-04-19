36-летний туляк скончался от двусторонней пневмонии

В Туле скончался 36-летний мужчина с подозрением на коронавирус. Он проходил лечение в пульмонологическом отделении городской больницы, но покинул стационар до окончания курса терапии.



У туляка подозревают коронавирус, результатов анализа пока нет.

Мужчина являлся инвалидом третьей группы, у него были оперированный порок сердца и гипертрофическая кардиомиопатия.

Ранее с подозрением на коронавирус скончались 70-летней жительница Москвы и 68-летняя жительница Донского. Обе пациентки поздно поступили в больницу, так как практиковали самолечение. Первые анализы на коронавирус при поступлении в больницу показали положительный результат.

На 19 апреля в Тульской области зарегистрировано 58 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 13 человек работают в столичном регионе, остальные контактировали с заболевшими. Всего в Тульской области заболели 287 человек.