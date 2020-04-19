В России разрешили применять китайское лекарство от коронавируса

Российский Минздрав одобрил применение «Гидроксихлорохина» для лечения коронавируса.



В России этот препарат ещё не зарегистрирован. Однако в Минздраве считают, что никаких препятствий для его использования нет.

По безопасности и эффективности это лекарство не имеет отличий от ранее зарегистрированных в России препаратов с аналогичным международным непатентованным наименованием, отмечают «Известия».

Ранее по поручению правительства в российские клиники уже поступило почти 70 тысяч упаковок этого лекарства. Его поставили из Китая на безвозмездной основе. Мониторить эффективность и безопасность «Гидроксихлорохина» будет Росздравнадзор.

«Гидроксихлорохин» — противомалярийный препарат, обладает иммунодепрессивной и противовоспалительной активностью.