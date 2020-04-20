Министр предложил родителям «выйти из зоны комфорта» и «взять на себя функции учителя»

В Калужской области министр образования Александр Аникеев посоветовал родителям «взять на себя какие-то функции учителя».



Он призвал пап и мам не демонизировать дистанционное обучение, несмотря на сбои, и пообещал устранить их.

«Школа выполняла много функций, а теперь в одночасье всё это рухнуло. Дорогие мои, придётся взять на себя какие-то функции учителя. На дистанционку жалуются те родители, которым оказалось очень сложно адаптироваться к тому, что ребёнок 24 часа находится дома. Поэтому нужно приспосабливаться, придётся взять на себя какие-то функции учителя и сделать всё, чтобы оказать детям содействие в адаптации и обучении», — приводят его слова СМИ.