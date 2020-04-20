Следственный комитет выступил с заявлением по поводу «горе-авторов» из соцсетей

Следственный комитет России выступил с заявлением относительно распространения деструктивной информации в соцсетях.



«Всё чаще в сети стали появляться видеоролики о дистанционном обучении, в которых демонстрируются кадры издевательств и так называемые „пранки“ в отношении педагогов и преподавателей. Демонстрируемое в видеороликах недостойное, оскорбительное поведение подростков является не только проявлением неуважения к педагогам и сверстникам. Действия таких „горе-авторов“ препятствуют учебному процессу и свидетельствуют об отсутствии должного родительского контроля и неисполнении обязанностей по воспитанию своих детей.

Ещё большее недоумение вызывают подобные неэтичные и даже противоправные действия со стороны некоторых взрослых пользователей сети Интернет, которые, казалось бы, должны понимать сложность нынешней ситуации и необходимость помогать детям и педагогам или, как минимум, не мешать им», — говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что сегодняшние условия, связанные с распространением коронавирусной инфекции, требуют большого терпения, выдержки и самообладания при выполнении вынужденных мер профилактики заболевания.

«В таких условиях делается все возможное для нормального функционирования учреждений, оказания помощи людям, а также продолжения учебного процесса в образовательных учреждениях. И только эти меры могут изменить ситуацию. Введённая форма дистанционного обучения — это единственно возможный и правильный на данный момент подход к освоению образовательной программы», — подчеркнули в СКР.

Следственный комитет напомнил, что подобные действия не только отрицательно отражаются на качестве образовательного процесса, но и могут повлечь предусмотренную законом ответственность, в том числе уголовную.

В СКР намерены совместно с Министерством просвещения отслеживать подобные деструктивные материалы для установления всех причастных к их распространению лиц и последующей правовой оценки их действий.