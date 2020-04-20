Россиянам предложили повысить зарплаты и пенсии из-за коронавируса

Агентство стратегических инициатив предлагает повысить зарплаты и пенсии бюджетникам на 5-10%, что позволит минимизировать потери роста ВВП в условиях пандемии коронавируса.



Соответствующее письмо направлено председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. В нём отмечается, что такое повышение благоприятно отразится на розничной и оптовой торговле, а также повысит спрос на продукцию промышленности и услуг.

«Новый кризис накладывается на уже имевшуюся слабость внутреннего потребительского спроса из-за многолетнего падения реальных располагаемых доходов (в 2019 году составили только 92% от уровня 2013 года), что ограничивало спрос на товары и особенно услуги. Как показали наши оценки экономической ситуации в России в условиях падения цен на нефть и пандемии коронавируса, а также оценки ряда ведущих международных исследовательских центров, замедление темпа роста ВВП в России может быть значительным 0,3-0,5 п. п. — 2,0-2,5 п. п.», — говорится в письме.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,24 млн случаев заражения, свыше 152 тысяч человек скончались.