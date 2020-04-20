В России прошёл первый митинг против самоизоляции

Жители Владикавказа, недовольные режимом самоизоляции, вышли на митинг. На площади Свободы собрались, по разным данным, от нескольких сотен до 1,5 тысячи человек.

Участники стихийного митинга протестуют в том числе из-за потери работы, а также требуют разъяснения эпидемиологической ситуации в регионе у властей.

По разным данным, в митинге принимают участие от нескольких сотен до 1,5 тысячи человек. На место прибыли подразделения полиции и Росгвардии, которые начали задерживать собравшихся и оттеснять их с улиц.

К собравшимся у здания региональной администрации вышел глава Северной Осетии Вячеслав Битаров и члены республиканского правительства.

Всего в России COVID-19 диагностировали у 47 121 пациента, из них 3446 человек вылечились, 405 умерли.

В Северной Осетии зарегистрировали 145 случаев коронавируса, восемь человек поправились, двое скончались.