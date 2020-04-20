В российских городах прошли онлайн-акции против режима самоизоляции

20 апреля в городах России прошли виртуальные митинги против режима самоизоляции.



Жители Ростова-на-Дону использовали функцию «Разговорчики» в мобильной версии «Яндекс.Карт» и «Яндекс.Навигатора», позволяющую поставить точку на карте и написать к ней комментарий.

Ростовчане ставили точки возле здания областного правительства и писали, что из-за рекомендательного характера самоизоляции потерявшие работу не получают социальную помощь. Они требовали либо ввести полноценный карантин, чтобы можно было рассчитывать на государственные гарантии, либо снять ограничения, из-за которых люди не могут работать. Всего появилось несколько сотен протестных комментариев.

Вслед за этим точки с протестными комментариями в «Яндекс.Картах» и «Яндекс.Навигаторе» появились в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Нижнем Новгороде, Саратове, Уфе, Чебоксарах, Воронеже, Казани. Как и в Ростове, пользователи в основном жаловались на финансовые трудности из-за режима самоизоляции.

Прямо сейчас Яндекс разгоняет «несогласованный митинг» против Путина на Красной площади. Люди массово оставляют комментарии, но администраторы тут же их удаляют. Попробуйте сами: https://t.co/t7Q3xRMswV! pic.twitter.com/90vWnfF1GU — Олег Степанов (@olsnov) April 20, 2020

Позднее комментарии стали пропадать. В «Яндексе» заявили, что всегда удаляют сообщения, которые не относятся к ситуации на дороге или содержат мат.

Москва – «Дистанционный митинг» в Навигаторе.

Владикавказ – реальный народный сход.

Переливающееся через край возмущение отсутствием господдержки «само»изолировавшихся граждан, остающихся без средств к существованию.

Первые ростки… чего?.. pic.twitter.com/hJEL1dMhu4 — Евгений Рехтер (@evgenyrekhter) April 20, 2020

Россияне и раньше выражали недовольство с помощью функции «Разговорчики», писал «Проект» в феврале 2020 года. По информации издания, в 2011—2013 годах в «Разговорчиках» призывали выходить на митинги и высказывались против президента России Владимира Путина.

Во Владикавказе 20 апреля прошёл реальный митинг против режима самоизоляции. Несколько сотен жителей города вышли к зданию администрации Северной Осетии с требованием помочь жителям, потерявшим работу из-за ограничений по COVID-19, и предоставить более детальную информацию о заражённых коронавирусом.

К протестующим вышел глава республики Вячеслав Битаров, но полноценного диалога не получилось. Было решено создать инициативную группу для переговоров с властями. Через несколько часов протестующих вытеснили с площади перед региональной администрацией. Были задержаны несколько участников митинга, при этом в полицейских начали бросать камни.

На 20 апреля в России зафиксировано более 47 тысяч случаев коронавируса. 3446 человек выздоровели, 405 умерли. В стране проведено более двух миллионов тестов на коронавирус.