Больницы Тульской области перепрофилируют для размещения больных коронавирусом

В Тульской области увеличат коечный фонд для больных коронавирусом, сообщил министр здравоохранения региона Алексей Эрк.



Согласно рекомендациям Минздрава, в Тульской области необходимо создать 733 койки для больных коронавирусом. Сегодня развёрнуты только 394 койки в областной клинической больнице, городской больнице №11, корпусе детской областной клинической больницы, Тульской городской клинической больнице скорой медицинской помощи имени Д. Я. Ваныкина и Новомосковской городской клинической больнице.

В ближайшее время инфекционные госпитали развернут в Щёкинской городской больнице и в отделении областной психиатрической больницы в посёлке Петровский. Также больных коронавирусом планируется разместить в ряде других медучреждений региона.

По данным Минздрава, заболевшие есть в Туле, Новомосковске, Алексине, Донском, Заокском, Кимовском, Киреевском, Ясногорском и других районах.

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