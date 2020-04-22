Сельхозка заросла полынью: в Тульской области собственника привлекли к ответственности

В Тульской области собственник земельного участка не устранял нарушения земельного законодательства даже после предписаний Россельхознадзора.



Некий Баренбойма А. Л., владеющий 79 га сельхозземли в Киреевском районе, довёл участок до того, что на нём проросли вейник и полынь высотой почти в метр, а также берёза высотой более 5 метров.

За повторное совершение административного правонарушения по ч. 25 ст. 19 5 КоАП РФ на него возбудили дело по ч. 26 ст. 19.5 КоАП РФ и направили в Люберецкий судебный район Подмосковья.

Решением суда землевладелец оштрафован на 30 тысяч рублей. Также ему выдано новое предписание с требованием устранить нарушения.