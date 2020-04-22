Дефицит российского бюджета в 2020 году может составить 5,6 трлн рублей

Дефицит бюджета России по итогам 2020 года может составить около 5,6 трлн рублей.



Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник, близкий к правительству.

В последний раз бюджет на 2020-22 годы корректировали в феврале. Тогда ожидался профицит в 900 млрд рублей (доходы ожидались на уровне 20,6 трлн рублей, расходы — 19,7 трлн).

Согласно рабочей версии прогноза федерального бюджета на 2020 год, цена нефти составит около $20 за баррель. Ранее этот показатель планировался на уровне $57,7. Прогнозируемая сумма доходов бюджета — 15,2 трлн рублей.

Однако здесь не учтена сделка по покупке акций Сбербанка у Центробанка. Расходы по прогнозу вырастут до 20,8 трлн рублей. Таким образом, дефицит бюджета составил около 5,6 трлн рублей.

Заполнить дыру в бюджете планируется за счет нескольких источников: 2 трлн рублей выделят из Фонда национального благосостояния, ещё более 1 трлн рублей будет привлечено за счёт дополнительных источников, часть денег займут на рынке.