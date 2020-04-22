В Тульской области подтверждено 52 новых случая заражения коронавирусом

За последние сутки в России подтверждёно 5 236 новых случаев заражения коронавирусной инфекции в 78 регионах.



В Тульской области выявлено 52 заболевших человека, всего их число достигло 436. За сутки 3 человека выздоровели, новых летальных случаев нет.

За все время наблюдения больных зафиксировано три смерти, в официальную статистику вошли два летальных случая — это 70-летняя москвичка и 68-летняя жительница Донского, скончавшиеся от двусторонней пневмонии.

Также скончался 58-летний житель Ясногорска, поступивший в инфекционное отделение тульской больницы в тяжёлом состоянии. Ранее он больше недели самостоятельно лечился дома без положительного эффекта. У мужчины также была хроническая патология сердечно-сосудистой системы.

Кроме того, сообщалось о смерти 36-летнего жителя Тулы, инвалида третьей группы, у которого был оперированный порок сердца. Мужчина умер от двусторонней пневмонии, но коронавирус у него не подтвердился.

Распределение по регионам

1. Москва 2 548

2. Московская область 631

3. Санкт-Петербург 294

4. Рязанская область 76

5. Республика Татарстан 75

6. Калужская область 72

7. Мурманская область 71

8. Нижегородская область 69

9. Приморский край 62

10. Тульская область 52

11. Ростовская область 52

12. Брянская область 49

13. Республика Дагестан 46

14. Республика Ингушетия 43

15. Ленинградская область 41

16. Орловская область 40

17. Карачаево-Черкесская Республика 39

18. Смоленская область 36

19. Курская область 34

20. Республика Северная Осетия 34

21. Удмуртская Республика 34

22. Республика Мордовия 30

23. Пермский край 29

24. Тюменская область 29

25. Хабаровский край 29

26. Кировская область 28

27. Оренбургская область 28

28. Республика Бурятия 28

29. Тверская область 27

30. Чувашская Республика 27

31. Новгородская область 26

32. Воронежская область 25

33. Республика Башкортостан 25

34. Липецкая область 24

35. Кабардино-Балкарская Республика 23

36. Белгородская область 22

37. Республика Марий Эл 22

38. Саратовская область 22

39. Красноярский край 22

40. Республика Коми 20

41. Чеченская Республика 20

42. Краснодарский край 20

43. Калининградская область 19

44. Тамбовская область 18

45. Пензенская область 16

46. Новосибирская область 16

47. Камчатский край 15

48. Владимирская область 13

49. Ивановская область 12

50. Самарская область 12

51. Ярославская область 11

52. Республика Калмыкия 11

53. Ставропольский край 11

54. Астраханская область 11

55. Волгоградская область 11

56. Забайкальский край 11

57. Свердловская область 10

58. Челябинская область 10

59. Ульяновская область 9

60. Алтайский край 9

61. Кемеровская область 9

62. Еврейская АО 9

63. Костромская область 7

64. Вологодская область 7

65. Иркутская область 7

66. Ханты-Мансийский АО 6

67. Томская область 6

68. Республика Адыгея 5

69. Республика Саха (Якутия) 5

70. Псковская область 4

71. Омская область 4

72. Чукотский АО 4

73. Ямало-Ненецкий АО 3

74. Республика Хакасия 3

75. Амурская область 3

76. Архангельская область 2

77. Магаданская область 2

78. Севастополь 1