В Тульской области майора будут судить из-за обысков на ферме?

В Тульской области возбудили уголовное дело на начальник уголовного розыска, майора полиции.



Такие данные приводит городской портал «Блоха-Инфо».

В мае прошлого года сотрудники ОМВД вместе с отрядом ОМОНа нагрянули на участок к владельцу фермы «Лесные сады» в МО Теляковское Ясногорского района Георгию Афанасьеву.

Поводом послужило сообщение о том, что на ферме работают нелегальные мигранты.

Как рассказывал сам Афанасьев, 31 мая в его дом «ворвались люди в бронежилетах для обнаружения нелегальных мигрантов». По его словам ордера или иных документов для проведения обыска никто не предъявил.

«В пятницу 31 мая приехали три машины с группой каких-то людей в бронежилетах и масках, закрывающих лицо. Кто это был — Росгвардия, какое-то спецподразделение, ЧОП? Они просто подъехали к воротам, перепрыгнули их и начали бегать по территории. Вообще, толпа в камуфляже и с закрытыми лицами — это довольно страшно», — писал тогда сам фермер в фейсбуке.

После того как оперативники безрезультатно провели обыск, отряд из 15 человек уехал. Вечером в тот же день к участку Афанасьева подъехал автомобиль без опознавательных знаков и три человека задержали его.

«Мне снова не стали представляться и показывать документы, по ощущениям, основная цель у приехавших была развязать конфликт. Это не получилось, поэтому мне выкрутили руки, отобрали телефон, заставили сесть в машину. По дороге эти люди мне говорили, что закроют по статье за нападение на полицейского», — поделился он.

Афанасьев уточнял, что его держали на допросе 5,5 часов, а спрашивали в том числе о владении недвижимостью, связях с «анастасийцами» и хранении запрещённой литературы.

По итогам выезда наряда во главе с начальником отделения уголовного розыска ОМВД (как впоследствии оказалось), по словам Афанасьева, задержали только гражданина Киргизии, который тем же утром прилетел в Россию.

«После отъезда кортежа я 2 часа без перерыва дозванивался по горячей линии МВД для подачи жалобы. В ответ „Все операторы заняты“. В итоге написал жалобу в МВД через электронные каналы связи. На этом заканчивается первая серия и начинается вторая. Уже вечером (около 19.20) во время прогулки по своей земле с гостями (обсудить сотрудничество с Фестивалем трав и Школой Травников мы увидели, как к границе участка подъезжает легковушка без опознавательных знаков, из неё выходят трое мужчин и войдя на территорию моего земельного участка направились к зданиям. Дальше все пошло очень странно. Мне снова не стали представляться и показывать документы, по ощущениям, основная цель у приехавших была развязать конфликт. Это не получилось, поэтому мне выкрутили руки (было реально больно и остались синяки на руке), отобрали телефон, заставили сесть в машину. Меня отвезли в отделение в Ясногорске, провели мимо дежурного ... Как назвать то, что было дальше, я не знаю — это был не допрос и не опрос, потому что и то и другое проводится по определенным правилам и под протокол. Протокола не было, правил тоже. Мне не давали сделать звонок по телефону ни жене, ни адвокату, отказывались зарегистрировать, отказывались представиться и назвать свои должности», — рассказывал он.

Интересовали сотрудников полиции не только нелегальные мигранты, но и ряд других вопросов.

«Беседа была очень длинной (пять с половиной часов), но однообразной. Единственное, что действительно интересовало собеседников — это какая у меня есть недвижимость, какими компаниями я владею, есть ли в этих компаниях другие совладельцы. Думаю, природа этих вопросов понятна. Ещё очень много, по кругу, спрашивали, не анастасиевец ли я, знаком ли с анастасиевцами, и нет ли у меня запрещённой литературы. Пять с половиной часов (что точно больше трёх часов, которые можно держать человека без оформления), после утренних событий и выкручивания рук, в помещении полном табачного дыма, где три человека непрерывно курят — это очень тяжело. Мне дали бумажку с „объяснениями“, которую я, к сожалению, подписал. На бумаге я поставил время 23 часа, хотя как потом выяснилось было уже далеко за полночь, ощущение времени поплыло. Сейчас я понимаю, что не стоило ничего подписывать, но это была ситуация давления. В 0.40 меня вывели из здания Полиции в Ясногорска, мое пребывание не было оформлено никаким протоколом, как бы и не было ничего», — объяснял фермер.

По итогам визита сотрудников правоохранительных органов к владельцу фермы «Лесные сады» стало известно, что может быть возбуждено дело в отношении организаторов рейда. Вопрос на личный контроль брал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

В областном УМВД сообщали, что по данному факту будет проведена проверка. По официальным данным ведомства, 31 мая 2019 года на территории Ясногорского района сотрудниками полиции проводились мероприятия по выявлению фактов нарушения миграционного законодательства. В числе прочих проверялись и объекты, расположенные в селе Богословское. Нарушение миграционного законодательства там не выявлено.

В областном управлении Следственного комитета сообщали о проводимой доследственной проверке «по факту неправомерных действий сотрудников полиции в отношении ясногорского фермера Георгия Афанасьева». В рамках проверки обещали «тщательно установить и проверить все обстоятельства произошедшего, проверить все доводы пострадавшего, дать надлежащую правовую оценку действиям сотрудников правоохранительных органов».