Не дали почтить Ильича: в Алексине задержали мундепов, нарушивших указ Дюмина

В Тульской области задержали троих муниципальных депутатов, которые намеревались возложить цветы к памятнику Владимира Ленина в Алексине.



Как сослались полицейские, мундепы находились в сквере, тем самым нарушив указ губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

Задержанных доставили в отдел полиции «Алексинский».

Напомним, ранее в Суворове 8 человек осудили за посещение кладбищ. Штраф составил 1,2 тысячи рублей.

Согласно указу №12 о дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции, временно запрещено посещение общественных пространств (парков, скверов, кладбищ и др.).