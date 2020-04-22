Губернаторов упрекнули в формальном подходе к увеличению числа коек для больных коронавирусом

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин раскритиковал губернаторов, которые формально отнеслись к задаче принять меры борьбы с пандемией коронавируса COVID-19.



По его словам, на сегодняшний день результаты вряд ли можно признать удовлетворительными.

По словам Мишустина, на обеспечение больниц необходимым оборудованием остаётся меньше недели.

Данные о готовности медучреждений и расчёты для оказания финансовой помощи для расширения коечного фонда были запрошены ещё в конце января. В итоге на эти цели было выделено более 33 млрд рублей. Однако расчёты некоторых регионов не подтвердились, поэтому после уточнений дополнительно было выделено более 32 млрд рублей.

За последние сутки в России было выявлено 5 236 случаев заражения COVID-19, всего подтверждено 57 999 случаев. С начала пандемии в России зафиксировано 513 летальных исходов, выздоровело 4 420 человек.

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