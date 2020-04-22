Сенаторы предложили регистрировать биометрические данные россиян через смартфон

Группа сенаторов во главе с вице-спикером Советом Федерации Николаем Журавлёвым подготовила законопроект о дистанционной регистрации биометрических данных.



Он позволяет разместить в единой системе данные без посещения офиса банка. По словам сенаторов, необходимость в таком нововведении возникла в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Биометрические данные позволяют достоверно идентифицировать человека для совершения юридически значимых действий, например, оформления кредита.

Сейчас для регистрации биометрических данных гражданину нужно лично явиться с паспортом в отделение банка. Операционист подтвердит учётную запись на госуслугах, сделает фотографию и запись голоса. Спустя несколько дней можно будет дистанционно получать финансовые услуги.

«Эту задачу можно решить в том числе путем самостоятельной регистрации физическими лицами своих биометрических персональных данных в указанной системе. В частности, законопроектом закрепляется право физических лиц в установленном порядке осуществлять с помощью мобильного телефона, смартфона, планшета или персонального компьютера размещение в единой биометрической системе своих биометрических персональных данных», — считает Журавлёв.

Кроме того, физлица получат право давать согласие на обработку персональных данных простой электронной подписью при обращении за получением государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

Порядок использования единой биометрической системы с применением биометрических персональных данных госрганами, банками и иными организациями определит правительство РФ по согласованию с Центробанком.