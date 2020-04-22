Собянин предложил ввести цифровые пропуска во всех регионах России

Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на все регионы России.



Как заявил чиновник, это поможет контролировать перемещение людей между регионами и позволит не приостанавливать его.

С 22 апреля в Москве введён автоматический контроль за всеми, кто передвигается на личном и общественном транспорте.

Собянин пригласил к сотрудничеству глав других регионов.

«Мы продолжаем активно работать, поэтому коллег тоже приглашаю к данной работе, чтобы мы начинали эти модели отрабатывать. Они чрезвычайно важны для мер сдерживания и самоизоляции», — отметил он.