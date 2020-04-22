В Тульской области муниципальных депутатов 6 часов продержали в отделе полиции, им вменяют статью

В Алексине полиция около шести часов держала в участке муниципальных депутатов от КПРФ.



Их задержали во время возложения цветов у памятника Владимиру Ленину. Полицейские сослались на то, что мундепы находились в сквере и тем самым нарушили указ губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

В отделе в отношении задержанных Алексея Носова, Дмитрия Московко и Алексея Кызенкова оставили протоколы о нарушении требований местного законодательства в связи объявлением режима повышенной готовности (ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП). В протоколах силовики указали, что депутаты проводили «несогласованное публичное мероприятие в форме митинга».