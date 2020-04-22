Тульская область подала заявку на внедрение электронных пропусков

Тульская область подала заявку на внедрение федерального решения выдачи цифровых пропусков.



Всего Минкомсвязь получила заявки от 21 субъекта РФ.

В рамках первой очереди к федеральной платформе подключатся семь регионов Центрального федерального округа: Костромская, Тульская, Тамбовская, Ярославская, Владимирская, Белгородская и Орловская области.

Со следующей недели планируется начать внедрение федерального решения в 14 регионах Поволжья, Сибири, Дальнего Востока, Северного Кавказа.

С 22 апреля электронные пропуска начали действовать в Москве и Подмосковье. В Московской области с 13 апреля оформлено более 900 тысяч постоянных цифровых пропусков.

Напомним, сегодня днём мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на все регионы России, что позволит администрировать принятые меры из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.