Большинство россиян считают, что самые тяжёлые времена ещё впереди

Большинство россиян (70%) считают, что самые тяжёлые времена ещё впереди, а 14% думают, что переживают их прямо сейчас.



Такие данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения представил руководитель департамента образования и науки ВЦИОМ Андрей Кинякин.

Исследование проводилось в четыре этапа с 16 марта по 12 апреля, в нём приняли участие 1600 респондентов, передаёт ТАСС. Каждый этап опроса показывал рост тревожных настроений в обществе из-за экономического кризиса, отмечают социологи.

Участникам опроса предлагалось выбрать из трёх вариантов ответа: Россия переживает самые тяжёлые времена сейчас, они позади или впереди.

Только 4% опрошенных заявили, что тяжёлые времена позади, 3% респондентов сказали, что в России нет экономического кризиса и не будет в обозримом будущем.