Дворец культуры в Узловой вернули муниципалитету

Министерство министерство имущественных и земельных отношений Тульской области выкупило здание Дворца культуры машиностроителей в Узловой.



Дворец культуры машиностроителей был построен в 1957 году и начал свою работу в 1962-м. Он долгие годы был популярным у жителей Узловского района, здесь базировались практически все творческие коллективы, но с тяжёлой экономической ситуацией машзавода перестал функционировать.

В 2007 году дворец культуры приватизировали. Новые собственники использовали его как торговый объект.

В 2013 году к губернатору (теперь уже бывшему) Тульской области Владимиру Груздеву направили открытое обращение с просьбой поставить здание ДК на баланс области и восстановить его. В 2015-м Дворец культуры и вовсе был закрыт.

Весной 2015 года в ходе визита в Узловую Груздев сообщил о том, что с руководством завода были переговоры о выкупе здания в собственность муниципалитета, но руководство завода не согласилось. Отмечалось, что предприятие планирует самостоятельно провести реконструкцию здания, но средств на эти цели так и не было выделено.

В минкульте нам сообщали, что собственник здания не соглашается безвозмездно передать его муниципалитету, выставляя цену в 80 миллионов рублей. На приобретение здания в бюджете муниципального образования таких средств не было.

С тех пор велись переговоры между региональным правительством, местной администрацией и владельцем здания о его передаче в муниципальную собственность. Вопрос удалось решить только в 2020 году. Здание было выкуплено на аукционе по реализации арестованного имущества, в ближайшее время его передадут муниципалитету.

Также губернатор Тульской области Алексей Дюмин дал поручение при ближайшем уточнении бюджета проработать возможность выделения дополнительных средств на капремонт ДК.