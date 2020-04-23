Малому бизнесу выдали 4 млрд рублей беспроцентных кредитов

В России банки выдали малому бизнесу беспроцентных кредитов на 4 млрд рублей, сообщили в Минэкономики. Всего от предпринимателей поступило около 2 тысяч заявок на такие кредиты.



Кредиты выдают Россельхозбанк, Сбербанк, Промсвязьбанк, ВТБ, «Ак-Барс», «Кузнецкий», Челябинвестбанк, Саровбизнесбанк, РНКБ, МСП, банк «Открытие», банк «Акцепт», Альфа-банк, Томскпромстройбанк, Владбизнесбанк, Азиатско-Тихоокеанский Банк, Совкомбанк.

Ранее правительство и Банк России в рамках борьбы с последствиями пандемии коронавируса COVID-19 запустили выдачу зарплатных кредитов для малого и микробизнеса.

Компании по 1 октября могут взять кредит на срок до 12 месяцев. Первые шесть месяцев ставка по кредиту составит 0%, позже возрастёт до 4%.

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее сообщил, что программа беспроцентных кредитов для выплаты зарплаты работникам будет расширена также на средний и крупный бизнес.