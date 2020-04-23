Тулякам предложат взять льготную ипотеку

До мая в России утвердят льготную ипотеку под 6,5% и изучат вопрос о включении строительства в список отраслей, пострадавших от коронавируса.



Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин по итогам совещания по вопросам строительства.

Также будут предоставлены гарантии «ДОМ.РФ» на 50 млрд рублей для приобретения стандартного жилья у застройщиков, обеспечена докапитализация Фонда защиты дольщиков в объёме 30 млрд рублей для восстановления прав дольщиков.

Кроме того, поручено повысить доступность банковских кредитов для компаний строительной отрасли и разработать специальный безопасный режим строительства на фоне коронавируса.

Ранее Минфин внёс проект постановления о программе льготной ипотеки. Она распространяется на ипотечные кредиты, выданные с 17 апреля по 1 ноября 2020 года. Ставка по кредиту составит до 6,5%, первоначальный взнос — не менее 20%.