В Алексине отказались госпитализировать мужчину с пневмонией

В Тульской области жителю Алексина неоднократно отказали в госпитализации.



Мужчина обратился в СМИ, рассказав, что страдает от пневмонии. У него взяли анализы на коронавирус, но не госпитализировали, что обязательно при пневмонии.

Мужчина имеет первую группу инвалидности в связи с хронической почечной недостаточностью. Это подразумевает обязательные медицинские процедуры гемодиализа.

В министерстве здравоохранения Тульской области проводят проверку по данному факту.

Как сообщалось ранее, в Тульской области развёрнуты 394 койки для больных коронавирусом. Всего необходимо создать 733. Заболевшие на данный момент есть в Туле, Новомосковске, Алексине, Донском, Заокском, Кимовском, Киреевском, Ясногорском и других районах.

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