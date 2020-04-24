Тульским силовикам разрешили не самоизолироваться при въезде в регион

23 апреля губернатор Тульской области Алексей Дюмин внёс изменения в указ №12 о дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности.



Согласно новой редакции, к сотрудникам органов безопасности, правоохранительных и следственных органов, МЧС, а также оборонно-промышленных предприятий не будут предъявляться требования самоизоляции по возвращении в регион из командировок.

Такие же требования не будут предъявлять к тем, кто приехал в служебную командировку или следует транзитом через Тульскую область.

В гостиницах Тульской области разрешили бронировать места и размещать медицинских работников.

Перечень общественных пространств, которые нельзя посещать, дополнен территорией лыжероллерной трассы имени В. П. Веденина на Косой Горе.