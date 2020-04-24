Для жителей Тульской области стало доступно приложение «Стоп COVID-19» для получения цифровых пропусков.



Напомним, 21 регион подал заявки в Минкомсвязь для внедрения федерального решения выдачи цифровых пропусков. Они будут выполнены в виде QR-кодов.

На 24 часа можно оформить пропуск, чтобы выйти из дома на работу, в больницу, для волонтёрской деятельности, для передвижения со служебным удостоверением, по личным и семейным делам (по 24 часа не более двух раз в неделю), на 2 часа — для похода в магазин, на час — для выгула собаки.

Для этого необходимо иметь учётную запись на портале госуслуг, разовые пропуска можно оформить через приложение «Госуслуги.Стопкоронавирус».