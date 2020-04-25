Тульских землевладельцев поддержат арендными уступками

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин подписал закон о регулировании вопросов определения размера арендной платы по договорам аренды земельных участков.



Документом урегулированы вопросы определения размера арендной платы по договорам аренды земельных участков, находящихся в собственности области, заключённых до принятия в 2020 году правительством области решения о введении режима повышенной готовности.

В течение 30 дней с момента обращения арендаторов таких земельных участков, арендодатель обязан заключить дополнительное соглашение, предусматривающее отсрочку уплаты арендной платы, предусмотренной в 2020 году.

Размер платы по договорам аренды сможет изменяться по соглашению сторон в любое время в течение 2020 года.

Правительство Тульской области сможет устанавливать дополнительные условия предоставления отсрочки уплаты арендной платы.