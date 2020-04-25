В Алексин ввели ОМОН

В Алексин нагрянул ОМОН для проверки соблюдения режима повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции.



Как сообщают местные жители, проверяют не только общественные пространства на предмет нахождения там людей, но и наличие масок и перчаток у посетителей магазинов.

Также мониторинг обстановки на водоёмах проводят инспекторы МЧС. Рыбаков, нарушающих самоизоляцию, обещают наказывать.

22 апреля в Алексине были задержаны трое муниципальных депутатов за нахождение в сквере у памятника Ленину. Каждого оштрафовали на 25 тысяч рублей.



