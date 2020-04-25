Самый богатый депутат Тульской области за год задекларировал 81 миллион рублей

Самым богатым депутатом по итогам 2019 года оказался член «Единой России» Егор Атанов. За год он задекларировал более 81 млн рублей.



В собственности у него нет автомобилей, но есть несколько земельных участков, жилой дом, две квартиры и площадь в торговом здании.

Его коллега по партии Илья Курилов внёс в декларацию около 65 млн рублей. В собственности у него 4 земельных участка и квартира.

Далее расположились Илья Степанов (31,7 млн рублей), Николай Попов (31,4 млн), Николай Воробьёв (10,8 млн), Михаил Иванцов (7,2 млн), Андрей Мазов (6,4 млн), Сергей Харитонов (5,8 млн), Дмитрий Коженкин (5,7 млн).

Самым бедным оказался Александр Ермаков с доходом 363 тысячи рублей.

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Для тульских чиновников срок предоставления деклараций о доходах продлён до 1 августа.