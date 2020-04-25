В Туле мать ребёнка-инвалида вышла митинговать к белому дому

Екатерина Архипова, мама Саши Архипова, которому требуется $2 млн на лечение, вышла на пикет к белому дому.



Она призвала губернатора Тульской области Алексея Дюмина помочь малышу. На сборы осталось 20 дней и космическая сумма в 180 млн рублей.

У Саши серьёзное генетическое заболевание — спинально-мышечная атрофия. Чтобы его вылечить, нужна дорогостоящая инъекция. Ранее туляки собирались ехать на лечение в США, но сейчас появилась возможность сделать это в России. Без лечения ребёнок умрёт от дыхательной недостаточности.

Самостоятельно накопить деньги на лечение у семьи возможности нет, а помощи они пока не дождались.