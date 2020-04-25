В тульской колонии заключённые заразились коронавирусом

В Тульской области у 11 заключённых исправительной колонии №2 обнаружили коронавирус.



Заразившихся отправили под наблюдение врачей в ведомственную медсанчасть, сообщили в управлении ФСИН. Заболевание у них протекает без симптомов либо в лёгкой форме, состояние удовлетворительное.

Всех контактировавших с заражёнными изолировали и протестировали на коронавирус. Ранее была проведена профилактическая проверка всех подозреваемых, обвиняемых и осуждённых с признаками ОРВИ.

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