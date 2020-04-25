В Киреевске вандалы за сутки уничтожили новую сосновую аллею

В Киреевске на улице Ленина высадили новую сосновую аллею.



Идею посадить сосны вынашивали давно, задумка воплотилась в жизнь только в апреле этого года. Посадку осуществили силами местных коммунальщиков.

Деревья по улице Ленина уже довольно старые, поэтому было принято решение посадить здесь новую аллею.

Вокруг свежепосаженных деревьев планировалось соорудить защитные ограждения из деревянных реек и лент. Однако уже на следующий день деревья выкопали!

Более 20 деревьев безжалостно вырвали из земли, вместо них остались только разрытые ямы. Злоумышленники на данный момент так и не найдены.







