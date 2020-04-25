В списке погибших от коронавируса есть тульский врач

Российские врачи опубликовали список медицинских работников, погибших за время пандемии коронавируса COVID-19.



На данный момент в «Списке памяти» значатся 22 фамилии: врачи, медсестры, санитарки, лаборанты и другой персонал. Все они скончались от коронавирусной инфекции.

Помимо россиян, в список включили трёх медиков из Белоруссии. В него вошёл врач-терапевт тульской больницы РЖД Кузин Андрей Евгеньевич, который умер в возрасте 59 лет.

В список включены в том числе те, кто заразился не на рабочем месте и имел сопутствующие заболевания.

Медиков, которые знают о коллеге, погибшем от коронавируса, просят заполнить форму на сайте. После уточнения информации список пополнят для учёта статистики и памяти о погибших врачах.

По последним данным ВОЗ, в мире коронавирусом заразились более 2,6 млн человек, свыше 184 тысяч умерли. В России общее число заразившихся достигло 74 558 человек, 681 пациент погиб, 6250 вылечились.

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