Алексинский роддом переоборудуют под инфекционный госпиталь

Алексинский родильный дом намерены перепрофилировать под инфекционный госпиталь для больных коронавирусной инфекцией COVID-19.



Об этом рассказали в правительстве Тульской области. В начале этой недели начались работы по разводке кислорода в палаты. В госпитале планируется разместить более 160 коек, отмечается в городском паблике в соцсети.

Ранее министр здравоохранения региона сообщал, что согласно рекомендациям Минздрава, в Тульской области необходимо создать 733 койки для больных коронавирусом. Сегодня развёрнуты 394 койки в областной клинической больнице, городской больнице №11, корпусе детской областной клинической больницы, Тульской городской клинической больнице скорой медицинской помощи имени Д. Я. Ваныкина и Новомосковской городской клинической больнице.

Кроме того, в ближайшее время инфекционные госпитали появятся в Щёкинской городской больнице и в отделении областной психиатрической больницы в посёлке Петровский.

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