В Алексинском районе выставили на продажу бывшую турбазу «Нива» под деревней Егнышёвка.



Стоимость — 85 млн рублей. За эту сумму продают земельный участок площадью 12 га и строения. Турбаза бездействует уже 11 лет.

Ранее мы писали, что за 50 млн рублей был выставлен на продажу один из крупных санаториев Тульской области «Алексин Бор». С 1 ноября 2019 года оздоровительное учреждение не предоставляет услуги по отдыху детей и не реализует путёвки.

Также генерирующая компания «Квадра» выставила на продажу оздоровительный центр «Энергетик» в деревне Айдарово на берегу Оки. В его состав входят расположенные в сосновом бору спортивно-оздоровительный комплекс «Энергетик» и детский оздоровительный лагерь «Солнечный». В 2018 году жители Алексина собрали подписи против закрытия лагеря.