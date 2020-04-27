Туляки просят Дюмина не вводить пропускной режим

В Туле создали петицию к губернатору Алексею Дюмину с просьбой не вводить в Тульской области пропускной режим.



Напомним, наш регион вошёл в число 21 субъектов страны, которые подали в Минкомсвязь заявки на внедрение федеральной платформы выдачи электронных пропусков. В рамках первого этапа запуск состоится в семи регионах, в том числе в Тульской области.

«Многие уже поняли, что данный пропускной режим незаконен, противоречит нашим Конституционным правам и федеральным законам, а главное никоим образом не помогает в борьбе с COVID-19 и введён явно с другими целями. Большинство жителей Тулы и Тульской области против этого. Просим Вас не вводить данный режим и не нарушать наши права на передвижение», — говорится в петиции.

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