В ГИБДД разъяснили, как передвигаться между регионами

Гражданам при перемещении из одного региона в другой необходимо выяснять, какие ограничения на передвижение вводят местные власти, сообщили в Госавтоинспекции.



В последнее время в подразделения Госавтоинспекции поступает большое количество вопросов, связанных с движением транзитного транспорта через регионы в условиях осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки. Граждан интересует, смогут ли они проехать из одного региона в другой на личном транспорте или сейчас это невозможно, отмечает ведомство.

Въезд может быть ограничен не только на уровне субъекта, но в отдельных городах и населённых пунктах. Поэтому перед поездкой необходимо внимательно изучить всю информацию на официальных сайтах органов власти тех регионов, через которые пройдет маршрут.

В ГИБДД добавили, что руководствоваться необходимо оперативной информацией, поскольку «ситуация может изменяться ежесуточно в зависимости от осложнения или улучшения эпидемиологической обстановки».

В Госавтоинспекции уточнили, что при себе граждане должны иметь не только паспорта и документы на автомобиль, но и другие документы (например, справки о временной регистрации в другом городе, трудовой договор или справки о том, что человек не инфицирован и не является носителем коронавируса).

В ведомстве при этом предупредили, что поездки следует осуществлять только в случае крайней необходимости. Если есть возможность их избежать, ГИБДД советует оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции.

В настоящее время в большинстве регионов России действует режим самоизоляции, при котором граждане могут выходить на улицу лишь в случае похода в магазин, аптеку или медицинское учреждение.