Россия вошла в пятёрку стран с наибольшими затратами на оборону, говорится в докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) о военных расходах основных стран-игроков.



В 2019 году в разрезе последних десяти лет был зафиксирован наивысший глобальный объём военных ассигнований в мире, который составил $1,917 трлн.

Согласно опубликованным данным, Россия заняла 4-е место в рейтинге с показателем в $65,1 млрд. В 2018 году затраты были ниже на 4,5%, тогда Россия заняла 6-ю строчку.

Затраты Саудовской Аравии сократились на 16%, поэтому страна переместилась с 3-й позиции в рейтинге на 5-ю.

Лидирующие места в рейтинге занимают США ($732 млрд), Китай ($261 млрд) и Индия ($71,1 млрд).