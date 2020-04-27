Стало известно, когда будет массово доступен тест на антитела к коронавирусу

Частные лаборатории в России рассчитывают уже в мае предложить всем желающим сдать анализ на антитела к коронавирусу.



Созданием тестов на антитела к коронавирусу занимается ряд российских компаний и лабораторий. Часть разработчиков заявили о скором переходе к стадии регистрации в Росздравнадзоре.

К концу этой недели поступит на регистрацию тест-система НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

Первый лабораторный образец анализа к концу недели планируют получить и в Казанском федеральном университете. Там также работают над экспресс-системой определения антител к коронавирусу, которая выявит их в крови за 10-15 минут.

По словам руководителя лаборатории геномной инженерии МФТИ Павла Волчкова, сделать такие тесты несложно. Однако для подтверждения того, что изготовленный набор имеет клиническую и диагностическую значимость, его должно зарегистрировать надзорное ведомство. Эксперты отметили, что регистрация может длиться от недели до месяца.

«Процедура эта не так проста, её нужно проводить на базе лаборатории с особой категорией допуска. Цель — доказать, что изготовитель делает качественные системы и способен воспроизводить их в промышленных масштабах. Обойтись без регистрации даже в такой критической ситуации, как сейчас, по российским законам просто нельзя, хотя правительство и приняло меры для ускорения процедуры», — приводят слова Волчкова «Известия».

Читайте также: Коронавирус в Тульской области