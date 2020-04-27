За три года в России сократили почти половину медперсонала

С 2017 года численность медицинского персонала в России сократилась на 42% — до 268 тысяч человек. Такие данные приводит Счётная палата.



Ведомство по итогам своих проверок неоднократно делало акцент на необходимости увеличения финансирования и повышения качества профессиональной подготовки медперсонала — сегодня 41% пациентов не доверяют диагнозу врача.

По словам замглавы Счётной палаты Галины Изотовой, сегодня на фоне борьбы с коронавирусом наблюдается снижение объёмов плановой помощи пациентам, профилактики, диспансеризации и вакцинации. В конечном итоге это может привести к вспышкам других инфекций.