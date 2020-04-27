Жителей Тульской области коронавирус не сильно волнует

Эксперты страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» назвали самые обеспокоенные из-за коронавируса регионы России.



Респондентам предлагалось оценить степень своей обеспокоенности по шкале от нуля до десяти. В целом по стране пандемией и её последствиями в той или иной степени оказались обеспокоены 85,5% опрошенных, тогда как 14,5% заявили, что они вообще не испытывают страха.

Наибольшая доля россиян (24,5%) оценила степень своей обеспокоенности на пять баллов. Совокупная доля оценивших свой страх выше среднего уровня (от 6 до 10 балов) составила 40,6%.

Эксперты выяснили, что максимально обеспокоены сложившейся ситуацией жители Дальневосточного федерального округа, где на десять баллов свой страх оценили 11,9% опрошенных, а также жители Приволжского федерального округа (11%).

Список регионов, жители которых проявляют максимальную обеспокоенность (10 баллов) ситуацией с коронавирусом, выглядит следующим образом: Забайкальский край (33,3%); Псковская область (19,6%); Оренбургская область (14,9%); Нижегородская область (14,8%); Волгоградская область (13,3%); Бурятия (11,5%); Москва (10,8%); Ханты-Мансийский автономный округ (10,7%); Новосибирская область (9,8%); Тюменская область (9,4%).

При этом выяснилось, что есть регионы, где люди вовсе не обеспокоены (0 баллов) ситуацией с коронавирусом. Наибольшая доля таких респондентов была зафиксирована в Санкт-Петербурге (33,3%), Северо-Кавказском федеральном округе (21%) и Сибирском федеральном округе (20,8%). Также в список самых «бесстрашных» регионов попали: Приморский край (23,5%); Иркутская область (22,7%); Новосибирская область (21,6%); Ростовская область (21,6%); Ставропольский край (21,5%); Кабардино-Балкария (20%); Ямало-Ненецкий автономный округ (20%); Омская область (20%); Хабаровский край (20%).

Несмотря на то что уровень обеспокоенности пандемией в целом по стране зафиксирован на среднем уровне (5 баллов), большинство населения (70,4%) не принимают никаких мер в отношении личных финансов для снижения уровня страха.

Как отмечают эксперты, 10,4% опрошенных для минимизации уровня страха закупают продукты впрок, ещё 8,3% респондентов начали откладывать деньги или (если копили ещё до пандемии) увеличили размер откладываемой суммы.

В Москве 12,5% граждан признались, что закупают продукты впрок, 10% начали откладывать деньги, 7,5% делают внеплановые покупки техники, гаджетов и одежды. В свою очередь 5% москвичей заявили о том, что они покупают валюту (доллары или евро), а 2,5% досрочно выплачивают рублёвые кредиты.

В исследовании приняли участие 1508 респондентов из всех федеральных округов, из них 49,3% мужчин и 50,7% женщин.