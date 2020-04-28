Тульских полицейских обяжут контролировать эмоции

Кодекс этики и служебного поведения сотрудников органов внутренних дел РФ обяжет полицейских соблюдать чувство меры при оформлении служебного кабинета и контролировать своё эмоциональное состояние, в том числе при провокациях.



«При осуществлении служебной деятельности сотруднику, исходя из стоящих перед ним задач, следует придерживаться делового стиля поведения, основанного на самодисциплине и выражающегося в профессиональной компетентности, обязательности, аккуратности, точности и внимательности. Соблюдать функциональность, скромность и чувство меры при оформлении служебного кабинета, избегать использования предметов роскоши», — говорится в документе.

Полицейским предписано «сохранять выдержку и достоинство, контролировать своё эмоциональное состояние, своим видом и действиями демонстрировать уверенность и спокойствие, в том числе при провоцировании правонарушителями конфликтной ситуации».

При задержании правонарушителя полицейские должны давать разъяснения о неправомерности его действий без нравоучений, делать это доброжелательно, убедительно и ясно, со ссылкой на соответствующие нормативные правовые акты.

«Воздерживаться от жёстких действий и резких высказываний по отношению к правонарушителю в присутствии детей, женщин, людей преклонного возраста», — отмечается в проекте кодекса.

Кроме того, согласно документу, сотрудники полиции должны «стремиться свести к минимуму моральный вред при проведении следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий». При проведении осмотра, обыска, выемки полицейские не должны допускать небрежного отношения к предметам и личным вещам, имеющим ценность для граждан.

В кодексе указаны и нормы поведения при допросе. Так, полицейские должны не только сохранять спокойствие и уверенность, но и «проявлять сочувствие к потерпевшему, непредвзятость к правонарушителю, уважение к личности допрашиваемого». При инспектировании, контрольных проверках и целевых выездах в проекте кодекса предписано «воздержаться от угощений, подарков и недопустимых знаков внимания».