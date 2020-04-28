Режим самоизоляции могут продлить до июня

Режим самоизоляции по России может распространиться и на майские праздники, а также рабочие дни между ними.



Это наиболее вероятный сценарий, который сейчас обсуждают федеральные власти, пишет «РБК». Если люди будут продолжать находиться дома, это поможет сдержать дальнейшую волну распространения коронавируса.

Россияне отдыхают на майские праздники в течение восьми дней: с 1 по 5 мая, а затем с 9 по 11 мая. Между ними три рабочих дня — с 6 по 8 мая.

Ещё один сценарий — продление режима нерабочих недель до середины мая. В случае негативного развития событий не исключено продление самоизоляции до 1 июня, отмечает издание со ссылкой на источники.