Россиянам отказывают в кредитных каникулах

Защитники прав заёмщиков фиксируют лавинообразный всплеск жалоб граждан, которые не могут получить кредитные каникулы.



Такие выводы сделали аналитики проекта ОНФ «За права заёмщиков», проанализировав 1,5 тыс. сообщений в соцсетях и других открытых источниках.

Эта опция появилась более двух недель назад, однако людям или отказывают, или не могут предоставить достаточно информации, или банки подменяют госпрограмму собственными продуктами с менее выгодными условиями, сообщают эксперты.

ЦБ и сами кредитные организации настаивают, что с момента вступления в силу закона прошло мало времени. Кроме того, программы банков подходят для клиентов, которые не соответствуют критериям, заложенным в нормативе.

Рост количества обращений аналитики ОНФ связывают с длительностью периода самоизоляции. Что, естественно, отразилось на доходах людей. Как указывается в мониторинге, 76% сообщений в соцсетях и открытых источниках содержат жалобы на работу линий поддержки и немотивированные отказы в кредитных каникулах.