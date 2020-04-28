Перед Тульской областью поставили задачу подготовиться к ЧП

Президент РФ Владимир Путин потребовал от регионов полной готовности к чрезвычайным происшествиям.



На совещании с губернаторами по ситуации с паводками и лесными пожарами он заявил, что каждый регион должен быть на 100% готов к любому бедствию.

Путин обратил внимание на то, что сейчас усилия прежде всего сосредоточены на борьбе с распространением коронавируса, но это не отменяет необходимости противостоять другим угрозам — сезонным паводкам и пожарам.

«В целом в каждом субъекте федерации должна быть обеспечена стопроцентная готовность среагировать на любое ЧП, на любое развитие событий, а все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть отмобилизованы», — подчеркнул он.