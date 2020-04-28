Максимальная готовность: в Тульской области в два раза увеличили число коек для больных коронавирусом

В Тульской области на прошлой неделе было развёрнуто 659 коек для больных коронавирусом, сообщил министр здравоохранения региона Алексей Эрк.



В Тульской областной клинической больнице размещён многопрофильный госпиталь на 570 коек. Помимо врачей основных специальностей, здесь есть узкие специалисты.

Госпиталь открылся 28 апреля, с его учётом в регионе будет готово к приёму пациентов 1229 коек (на 68% больше запланированного ранее). Из них с кислородом — 651, с ИВЛ — 161.

Также планируется открыть дополнительный госпиталь не менее чем на 400 коек на базе непрофильного учреждения.