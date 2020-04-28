Тульская фирма заплатит штраф за загрязнение Воронки

В Туле незаконно осуществлялся сброс сточных вод из сетей и сооружений системы водоотведения в реку Воронка.



В нарушение требований Водного кодекса РФ у фирмы «Сароста» не было решения компетентного органа о предоставлении водного объекта в пользование.

По результатам прокурорской проверки в адрес генерального директора общества внесено представление, по результатам рассмотрения которого одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Также за нарушение по ст. 7.6 КоАП РФ ему назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.