Путин напугал россиян смертельными рисками

Президент РФ Владимир Путин заявил, что самый напряжённый этап эпидемии коронавируса ещё впереди. Об этом он сообщил в ходе совещания с главами регионов.



Путин отметил, что затормозить распространение эпидемии удалось благодаря «ответственности миллионов граждан страны, которые прислушивались к рекомендациям врачей и специалистов, заботятся о своём здоровье и берегут близких, соблюдают предписания органов власти».

Ежедневное число новых случаев заболеваемости «относительно стабилизировалось», но это не должно никого успокаивать, считает он.

«Ситуация остаётся очень сложной. Мы сейчас перед новым, пожалуй, самым напряжённым этапом борьбы с эпидемией. Риски заразиться выходят на верхнюю планку, угроза смертельной опасности вируса сохраняется. Полагаться на то, что угроза снизилась и теперь точно обойдёт нас стороной, было бы беспечно и даже опасно», — резюмировал Путин.